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Понедельник, 5 октября 2020, 12:35 мск

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Глава Азербайджана заявил о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе

Фото: Минобороны Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности военного решения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, а также напомнил, что международное сообщество на протяжении 28 лет так и не смогло разрешить проблему политическим путем.

«Я много слышал о том, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я с этим не согласен. Во-вторых, если нет военного пути, то тогда дайте нам невоенный путь, дипломатический путь. Выполните резолюции Совбеза ООН», – сказал Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабийя».

По словам азербайджанского лидера, переговоры по урегулированию конфликта идут с 1992 года, но безуспешно. Он отметил, что посредники или международные организации так и не представили политического пути урегулирования, а лишь думают, что заморозили конфликт, но это не так. «Международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сам это сделает, это сейчас и происходит», – заявил Алиев.

Как писал «Новый День» военные действия в Нагорном Карабахе возобновились с новой силой утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями относительно того, кто первым открыл огонь, и утверждают, что вынуждены отвечать на обстрелы со стороны противника.

Баку, Иван Гридин

Баку. Другие новости 05.10.20

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