Французские производители косметики пожаловались на резкое падение продаж

Во Франции в первом полугодии резко упали продажи косметики. Причиной тому стала пандемия коронавирусной инфекции нового типа. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном Asteres по заказу федерации косметических компаний FEBEA. Исследование показало, что в целом за первые шесть месяцев оборот в косметическом секторе Франции снизился на 10%, пишет Le Figaro.

Отмечается, что на рынке произошли разнонаправленные изменения. Так, продажи косметических товаров упали на 25%, а продажи средств гигиены выросли вдвое. Что касается экспорта косметики, то он снизился на 14% против 18% в среднем по стране.

По прогнозам Asteres, в целом за год сектор должен пострадать меньше, чем экономика Франции, при снижении оборота на 5%. В частности, продажи товаров гигиены могут увеличиться на 30% по сравнению с 17% убытками для косметических товаров. Что касается экспорта косметики, то он может просесть на 9%, что меньше, чем общий объем французского экспорта (-17%), прогнозируют эксперты. Также отмечается, что продажи косметики на Американском континенте потенциально упадут на 10%, а в Китае вырастут на 3%.

Аналитики полагают, что возвращение к докризисным показателям на французском косметическом рынке произойдет в 2022 году. На международном уровне восстановление может быть более медленным, особенно в сильно пострадавших от эпидемии странах (США, Индия, Бразилия), а возврат к уровню 2019 года ожидается только в 2023 году.

Отмечается, что малые предприятия отрасли, на которые приходится 85% сектора, более уязвимы. Их оборот упал на 54% по сравнению с 35% для крупных компаний. В связи с этим эксперты считают необходимым предусмотреть меры поддержки для таких компаний.

Париж, Иван Гридин

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