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Среда, 9 сентября 2020, 12:35 мск

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Во Франции рухнули продажи помады – из-за коронавируса она стала не нужна

Рынок декоративной косметики сильно пострадал от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Люди не видят смысла в том, чтобы наносить макияж, когда на лицо придется надеть маску.

По данным аналитиков Nielsen, за первые восемь месяцев 2020 года продажи косметики упали на 16,9%. При этом в период карантина и самоизоляции – с марта по май текущего года – фиксировалось рекордное снижение на 53,4%.

Специалисты объясняют падение продаж тем, что в условиях карантинных ограничений люди мало выходили из дома и не утруждали себя нанесением макияжа, как обычно они это делали для выхода в свет. Кроме того, были отменены торжества и массовые мероприятия.

После отмены режима самоизоляции рынок декоративной косметики немного оживился, но не восстановился полностью. Наибольшее падение отмечается в продажах губной помады. Дело в том, что людям приходится носить на лице маску, окружающим не видно накрашены ли губы, к тому же маска размазывает помаду по лицу. В результате продажи помады рухнули на 75%.

Впрочем, есть в декоративной косметике товары, которые все еще пользуются спросом. Женщины продолжают наносить макияж на глаза, поэтому продажи подводки, туши и теней для век остались на уровне прошлого года.

Париж, Елена Васильева

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© 2020, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Экономика, Европа, Коронавирус из Китая,