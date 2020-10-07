Трамп рассекретил документы о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить все документы, связанные с расследованием о его связях с Россией, а также ассоциированные со скандалом о публикации электронной переписки его соперницы на выборах президента США в 2016 году, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории – связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон», – написал американский лидер.

На расследование дела о якобы имевшем место вмешательстве России в выборный процесс в США ушло два года. Им руководил спецпрокурор Роберт Мюллер. В его итоговом докладе было указано, что вмешательство осуществлялось через соцсети и атаки хакеров. В мае 2019 года Мюллер закрыл дело и заявил, что уходит из Минюста США. Он также признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией.

Трамп не раз называл расследование «охотой на ведьм» и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. В Кремле также отвергали обвинения.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.10.20

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