Песков заявил об острой нехватке времени для подготовки СНВ-3

Тема заключения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) с США является приоритетной для России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как писал «Новый День», ранее издание Axios со ссылкой на источник сообщило о намерении американского лидера Дональда Трампа заключить соответствующее соглашение с Москвой до президентских выборов в США, которые намечены на 3 ноября. «Ну, смотрите, на источники реагировать не будем, тема эта горячая. Она является приоритетной для нас. На экспертном уровне контакты продолжаются», – приводит РБК слова Пескова.

Он также отметил, что переговоры ведутся в интересах всего мира, а не двух отдельных стран. По его словам, в вопросе подписания соглашения стороны «находятся в цейтноте».

США рассчитывают до конца октября достичь договоренностей с Россией о временной заморозке общего числа находящихся у обеих сторон ядерных боеголовок и продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), пишет в свою очередь The Wall Street Journal.

Напомним, что в середине сентября Москва заявила, что не готова продлить соглашение о стратегических наступательных вооружениях на условиях, выдвинутых Вашингтоном. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли охарактеризовал условия США по Договору СНВ «хорошим предложением». «Мы сделали России хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности и приведет к большей прозрачности», – сказал он. Сергей Рябков в свою очередь назвал предложения США ультиматумом.

В июле Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем. Он назвал эти ракеты «летающим Чернобылем» и «системами Судного дня», так как, по его данным, создают значительный радиоактивный выброс во время полета.

Россия и США ведут переговоры о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружении (ДСНВ), действие которого истекает в 2021 году. Вашингтон также настаивает на участии в договоре Пекина, однако власти Поднебесной заявили, что подпишут документ лишь при условии сокращения ядерного арсенала США до размеров китайского.

https://newdaynews.ru/inworld/705284.html

Москва, Иван Гридин

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