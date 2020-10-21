США перебросят свои войска из Германии ближе к границам России

США задумались о переброске части своих войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику в рамках передислокации вооруженных сил сил на территории Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американских военных.

По словам военного чиновника, рассматривается передислокация на постоянной основе Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из ФРГ ближе к границе России. Ранее о такой возможности заявлял глава Пентагона Марк Эспер.

«Соглашение о расширении оборонного сотрудничества с Польшей, недавнее двустороннее взаимодействие с министрами обороны Румынии и Болгарии и консультации с нашими союзниками в Прибалтике дали нам возможность размещения наших сил в этих странах», – заявил чиновник.

Решение США вывести из Германии часть своих военнослужащих может принести политический выигрыш Берлину. Такое мнение в конце июня высказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Некоторые наблюдатели трактуют вывод 12 тысяч американских военнослужащих из Германии как «наказание» Берлина. Почему? Германия не находится под угрозой. Таким образом, сфера безопасности не будет затронута. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого», – написал Ульянов в Twitter.

По оценкам дипломата, вывод американских солдат может сказаться лишь на экономической ситуацию вблизи американских баз.

Ранее о решении вывести 12 тыс. американских военнослужащих из Германии объявил глава Пентагона Марк Эспер. Он рассказал,что большая их часть (6,4 тыс.) вернутся домой, а остальных отправят в страны – члены НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.

Решение о сокращении американского военного контингента в Германии обосновал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Берлин просрочил платежи в НАТО. Кроме того, в своем Twitter глава Белого дома высказал недоумение, почему США должны защищать Германию от России, когда Берлин покупает у Москвы энергоносители.

Вашингтон, Иван Гридин

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