Российский дипломат посулил Германии выигрыш от вывода войск США из страны

Решение США вывести из Германии часть своих военнослужащих может принести политический выигрыш Берлину, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Некоторые наблюдатели трактуют вывод 12 тысяч американских военнослужащих из Германии как «наказание» Берлина. Почему? Германия не находится под угрозой. Таким образом, сфера безопасности не будет затронута. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого», – написал Ульянов в Twitter.

По оценкам дипломата, вывод американских солдат может сказаться лишь на экономической ситуацию вблизи американских баз.

Ранее о решении вывести 12 тыс. американских военнослужащих из Германии объявил глава Пентагона Марк Эспер. Он рассказал,что большая их часть (6,4 тыс.) вернуться домой, а остальных отправят в страны – члены НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.

Решение о сокращении американского военного контингента в Германии обосновал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Берлин просрочил платежи в НАТО. Кроме того, своем Twitter глава Белого дома высказал недоумение, почему США должны защищать Германию от России, когда Берлин покупает у Москвы энергоносители.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 30.07.20

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