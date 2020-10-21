Минюст США и 11 прокуроров обвинили Google в нарушении конкуренции

Министерство юстиции США подало иск против Alphabet Inc. – материнской компании Google. Ее обвиняют в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов, говорится на сайте ведомства.

По мнению Минюста, Google заключила соглашения, препятствующие доступу конкурентов в сектор. В ведомстве заявили, что компания платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузеров, в частности Safari от Apple Inc., за установку Google в качестве поисковика по умолчанию.

Кроме того, компания заключала «эксклюзивные соглашения», запрещающие предустановку поисковиков-конкурентов, а также «заставляла» устанавливать свои поисковые приложения на «удобных местах» экранов мобильных устройств и делать их недоступными для удаления.

Истцами по данному делу также выступили генпрокуроры 11 штатов. В Google отвергли обвинения Минюста.

Как писал «Новый День», в начале октября Антимонопольный подкомитет Конгресса США заявил, что влияние четырех крупнейших ИТ-компаний США – Amazon, Apple, Facebook и Google – представляет угрозу честным рыночным отношениям.

Расследование показало, что Amazon, Apple, Facebook и Google обладают монопольной властью, благодаря которой они заполучили несправедливые рыночные преимущества, пишет Business Insider. Конгрессмены называют компании монополиями и требуют более жесткого регулирования их деятельности.

Члены подкомитета считают необходимым введение новых законов, которые бы предотвратили деятельность этих компаний на смежных рынках.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.10.20

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