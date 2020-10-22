США обвинили Иран и Россию в попытках вмешаться в выборы

Россия и Иран предприняли попытки повлиять на президентские выборы в США, которые намечены на 3 сентября. Такое заявление сделал директор американской национальной разведки Джон Рэтклифф.

«Иран и Россия предприняли конкретные шаги, нацеленные на то, чтобы подорвать выборный процесс в США и повлиять на общественное мнение», – сказал он в ходе пресс-конференции. По его словам, Тегерану удалось получить доступ к данным об избирателях и использовать ее против президента США Дональда Трампа.

Рэтклифф отметил, что ему также известно, что Москва тоже заполучила данные об избирателях, однако пока не воспользовалась ими. Директор нацразведки США заверил, что американские спецслужбы «быстро отреагировали, чтобы свести на нет эту угрозу». Он также пригрозил, что Вашингтон не потерпит попыток вмешательства в выборы, передает «Интерфакс».

Иран уже ответил на обвинения со стороны США. Тегеран не заинтересован во вмешательстве в выборы президента США и не имеет предпочтений относительно их результатов, заявил пресс-секретарь постпредства исламской республики при ООН Алиреза Мирюсефи, передает ABC News. Он также добавил, что « отличие от США, Иран не вмешивается в выборы в других странах».

Мирюсефи указал на то, что США сами поставили под сомнение результаты будущих выборов, подорвав уверенность населения своей страны в безопасности выборов, что абсурдно, передает РИА «Новости».

Напомним, выборы президента в США состоятся 3 ноября. Главными соперниками являются республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Кроме этого, в этот день американцам предстоит выбрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.

Вашингтон, Иван Гридин

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