Пушков заявил о политических мотивах покупки Турцией российских С-400

Причины покупки Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» больше политические, чем военные. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он отметил, что состоявшаяся сделка, несмотря на давление США и угрозу санкций с их стороны, которые так и не были введены, ни что иное, как демонстрация особого места Турции в НАТО, а также реальная заявка на автономную от альянса внешнюю политику. После покупки российских С-400 изменилось отношение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану со стороны его официальных западных союзников, написал Пушков в своем Telegram.

Российский сенатор обратил внимание на то, что, приобретя российские системы ПВО, турецкий лидер «укрепил неровное и противоречивое, но все же пока выдерживающее кризисы» партнерство с Москвой, что положительно отразилось на международном авторитете Анкары.

Как писал «Новый День», поставки «Триумфов» в Турцию начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.10.20

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