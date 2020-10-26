До мира далеко: Баку и Ереван обвинили друг друга в срыве перемирия

Минобороны Азербайджана и Армении обменялись взаимными обвинениями в нарушении нового режима перемирия в Нагорном Карабахе, соглашение о котором было достигнуто вечером 25 октября и вступило в силу в 07:00.

«Армянские вооруженные силы, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, 26 октября подвергли обстрелу город Тертер и села района», – говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Кроме того, в военном ведомстве обвинили армянскую сторону в артобстреле подразделений азербайджанской армии, расположенных в селе Сафиян Лачинского района НКР.

Оборонное ведомство Армении в ответ выступило с аналогичными обвинениями в адрес Баку. «Грубо нарушив гуманитарное прекращение огня в США, азербайджанская сторона в 8:45 году развернула стрельбу в направлении северо-восточных военных позиций Арцаха», сообщила пресс-секретарь Минбороны Армении Шушан Степанян в своем Facebook.

Ранее утром в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности армянской стороны соблюдать режим прекращения огня в Карабахе. «Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8:00 будет соблюдать полный режим прекращения огня», – написал Пашинян в своем Facebook.

В Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в свою очередь назвали обвинения Минобороны Азербайджана в том, что Ереван нарушил договоренность о гуманитарном перемирии в зоне конфликта, очередной дезинформацией. В Степанакерте отметили, что эти обвинения «не только не имеют ничего общего с реальностью, но были сделаны в контексте подготовки информационной почвы для дальнейших провокаций» со стороны азербайджанской стороны, заверив, что подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха строго соблюдают достигнутые договоренности.

В военном ведомстве НКР обратили внимание на то, что «Министерство обороны Азербайджана поспешило обвинить армянскую сторону в грубом нарушении режима прекращения огня еще до 08:00 (вступления в силу перемирия – прим. ред.), но удалило эту информацию через некоторое время». «Спустя несколько минут Минбороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, отметив, что армянские силы обстреливают азербайджанские позиции на южном направлении», – заявили в Степанакерте.

Накануне Госдеп США объявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов при посредничестве американской стороны договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Оно должно вступить в силу с 08:00 местного времени 26 октября. В сообщении американского внешнеполитического ведомства говорится, что Ереван и Баку подтвердили приверженность соблюдению гуманитарного прекращения огня, которое было достигнуто в Москве 10 октября. В Вашингтоне выразили надежду, что этот шаг приблизит Армению и Азербайджан к мирному разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщал «Новый День», бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Стороны конфликта уже дважды объявляли о временном гуманитарном перемирии, однако позже обвиняли друг друга в срыве режима прекращения огня.

Москва, Наталья Петрова

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