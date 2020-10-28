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Среда, 28 октября 2020, 09:14 мск

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Хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа

Неизвестные взломали сайт предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, рассказал пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертоу. «Сайт кампании Трампа был выведен из строя, и мы вместе с правоохранительными органами выясняем источник атаки. Взломщики не получили доступа к конфиденциальным данным, потому что они не хранятся на сайте», – написал он в Twitter. Он также отметил, что сейчас сайт работает в нормальном режиме.

После взлома на сайте появилось сообщение о том, что хакеры взломали несколько устройств, получив информацю о Трампе и членах его семьи. «Пришло время позволить миру узнать правду. Было взломано несколько устройств, которые дали полный доступ к Трампу и его родственникам», – цитирует злоумышленников The NeW York Times.

Хакеры заявили, что получили доступ к «секретной информации», доказывающей, что правительство Трампа причастно к «возникновению коронавируса», а Трамп якобы вступил в сговор с другими странами, чтобы повлиять на итоги президентских выборов.

Злоумышленники разместили два номера электронных кошельков, предложив пользователям перечислять на них средства. Первый следует пополнять тем, кто хочет обнародования секретной информации, а второй – тем, кто выступает за сохранение тайны, пишет портал Tech Crunch.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.10.20

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