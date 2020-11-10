Под влиянием пандемии: британский словарь Collins объявил слово года

Британский толковый словарь английского языка Коллинза (Collins English Dictionary) назвал словом 2020 года «локдаун» (lockdown), сообщается на сайте словаря.

«Локдаун – мера сдерживания, применяемая правительствами по всему миру для снижения распространения Covid-19, была названа словом 2020 года по версии Collins», – говорится в сообщении.

Специалисты объяснили выбор именно этого слова тем, что оно «объединило миллиарды людей во всем мире». Составители словаря насчитали более 250 тыс. случаев употребления слова «локдаун» в 2020 году, тогда как в прошлом году его использовали 4 тыс. раз.

Надо отметить, что в шорт-лист претендентов на звание «слово года» вошли как другие слова, связанные с пандемией, – «коронавирус», «социальное дистанцирование» и «самоизолироваться», так и слова из других областей, к примеру, «мегзит» и «тиктокер».

Напомним, что в 2019 году словарь Коллинза назвал выражением года «climate strike» («климатическая забастовка»). Протестные акции в защиту экологии стали особенно популярны в прошлом году благодаря эко-активистке Грете Тунберг.

Годом ранее составители словаря назвал главным выражением слово single-use (одноразовый), а в 2017-м этого звания удостоилось словосочетание fake news (фальшивые новости).

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 10.11.20

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