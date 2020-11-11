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Среда, 11 ноября 2020, 17:41 мск

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В Саудовской Аравии на мероприятии посольства Франции произошел взрыв

В Саудовской Аравии на немусульманском кладбище в Джидде во время церемонии посольства Франции, посвященной 102-летию окончания Первой мировой войны, с участием дипломатов из Евросоюза произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения, передает РБК со ссылкой на агентство Reuters и арабские СМИ.

Сообщается о ранении четвертых частников церемонии, в числе которых сотрудник греческого консульства и работник службы безопасности королевства.

Джидда, Светлана Антонова

Джидда. Другие новости 11.11.20

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Метки / Ближний Восток

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