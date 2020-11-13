Часть почтовых бюллетеней по постановлению суда не учтут в Пенсильвании

Апелляционный суд штата Пенсильвания удовлетворил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. В заявлении представители Трампа потребовали не учитывать в итоговых результатах президентских выборов часть присланных по почте бюллетеней. Об этом пишет The Philadelphia Inquirer.

Речь идет о бюллетенях которые пришли по почте после 9 ноября, а заполнившие их избиратели не успели подтвердить свою личность. Непосредственно перед выборами секретарь штата Кэти Буквар продлила дедлайн до 12 ноября. Штаб Трампа потребовал отменить постановление Буквар. Суд постановил, что секретарь не имела необходимых полномочий для продления срока подтверждения личности. В итоге такие бюллетени учитываться не будут.

Издание отмечает, что на момент оглашения итогов голосования в Пенсильсвании, ни один спорный голос не учитывался, потому решение не повлияет на итоги. Кандидат от демократов Джо Байден имеет преимущество над действующим президентом США Дональдом Трампом в 54 тыс. голосов.

Ранее штаб президента США Дональда Трампа подал иск против госсекретаря штата Пенсильвания Кэти Буквар из-за итогов выборов главы государства. Буквар обвинили в незаконной системе голосования по почте.

«Штаб президента Трампа подал иск в Пенсильвании, в котором говорится о создании и применении незаконной двухуровневой системы голосования на всеобщих выборах 2020 года», – заявили в штабе.

Трамп заявлял что в ходе голосования применялась мошенническая схема. В частности, он утверждает, что тысячи незаконных голосов пришли в избиркомы по почте уже после дня выборов.

После подсчёта 99% бюллетеней в Пенсильвании победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден. По данным Fox News, он заручился поддержкой 49,76% участников голосования, а Трамп набрал 49,09% голосов.

Ранее СМИ отдали общую победу на выборах Байдену, которого уже успели поздравить лидеры многих стран и даже Генсек ООН. Между тем, подведение итогов голосования пока официально не завершено.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.11.20

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