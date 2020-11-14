Президент США Дональд Трамп заявил, что одержал победу в штате Пенсильвания, так как его сторонникам не дали проверить 700 тысяч бюллетеней.

«Не было доступа к просмотру 700 тысяч бюллетеней, поэтому, согласно нашей великой Конституции, мы выигрываем штат Пенсильвания», – написал Трамп в Twitter.

Как уже сообщал «Новый День», выборы президента США состоялись 3 ноября. 7 ноября кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе, сообщив что набрал необходимые 270 голосов выборщиков.

В Пенсильвании Джо Байден набрал 49,76% голосов, а Трамп – 49,09%. Разница составила 54 тысячи голосов.

Трамп заявлял, что в ходе голосования применялась мошенническая схема. В частности, он утверждает, что тысячи незаконных голосов пришли в избиркомы по почте уже после дня выборов.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 14.11.20

Эксперт рассказал, как расширить возможности смартфона. / Физики научились управлять молнией при помощи лазера. / Финские ученые начнут производить еду из воздуха в 2022 году. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»