Ураган «Йота» бушует в Карибском море

Ураган «Йота» достиг четвертой категории и обрушился на Никарагуа. Ранее непогода бушевала на острове Провиденсия, стихией была уничтожена вся инфраструктура, один человек погиб.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, мощность «Йота» оценивается как четвертой категории по шкале Саффира – Симпсона. Скорость ветра в его пределах составляет 69,4 м/с, шторм движется на запад со скоростью 14,76 км/ч.

Сейчас он бушует на северо-восточном побережье Никарагуа. Власти страны подготовили 250 убежищ, в помощь населению направили 9 тысяч военнослужащих, 8,6 тысячи полицейских, 900 медиков и 600 спасателей.

Ранее «Йота» прошелся по острову Провиденсия. По словам президента Колумбии Ивана Дуке, ураган уничтожил 98% инфраструктуры, один человек стал жертвой стихии. Сейчас к отправке готовится судно с гуманитарной помощью. Самолеты не могут подняться в небо из-за продолжающегося шторма.

Максимальный («красный») уровень тревоги в связи с приближением урагана объявлен в Сальвадоре. Об этом сообщило в своем твиттере министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов республики. «На всей национальной территории объявляется «красная» тревога в связи с предстоящим ударом урагана «Йота» по нашей стране, – говорится в сообщении. – Следите за нашими метеорологическими прогнозами и указаниями сил гражданской обороны».

Манагуа, Зоя Осколкова

Манагуа. Другие новости 17.11.20

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