российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 ноября 2020, 09:25 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Конгресс США выступил за развитие энергонезависимости Европы без России

Капитолий, фото: официальный сайт сената США

Американские конгрессмены в среду приняли резолюцию, поддерживающую принимаемые в рамках Инициативы трех морей усилия по развитию энергетической независимости стран Центральной и Восточной Европы. «Инициатива трех морей будет способствовать экономическому росту, устойчивости и энергетической безопасности в этом стратегическом регионе, тем самым укрепляя национальную безопасность США», – говорится в резолюции.

Палаты представителей Конгресса США также «осудила любые усилия РФ по использованию энергетики как средства для оказания давления и подрыва свободы и демократии в Европе». «Нехватка инфраструктуры делает эти страны крайне зависимыми от РФ в вопросах энергетики и дополнительных экономических потребностей. Россия стремится подорвать демократические институты и свободы в Европе гибридными средствами, в том числе используя энергоресурсы в качестве инструмента принуждения. Российские проекты газопроводов, таких как «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», носят политический характер и направлены на подрыв энергетической безопасности Европы», – заявили законотворцы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.11.20

Ученые нашли необычное свойство прививки от гриппа. / Украину предостерегли от поисков «короткого пути» в НАТО. / Западные кредиторы не допустят дефолта Украины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

В США одобрен тест на коронавирус в домашних условиях

Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности из-за нарушений на выборах

Ученый заявил об угрозе астероида Апофис всему живому на Земле

Байден завершит дело Обамы: над экономикой России нависла «новая» угроза

Сенат США узаконил борьбу с допингом «по-Родченкову»

Ураган «Йота» бушует в Карибском море

Вакцина от коронавируса компании Moderna показала эффективность в 94,5%

SpaceX успешно доставила четверых астронавтов на МКС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Европа, Нефть и газ, США,