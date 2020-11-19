Конгресс США выступил за развитие энергонезависимости Европы без России

Американские конгрессмены в среду приняли резолюцию, поддерживающую принимаемые в рамках Инициативы трех морей усилия по развитию энергетической независимости стран Центральной и Восточной Европы. «Инициатива трех морей будет способствовать экономическому росту, устойчивости и энергетической безопасности в этом стратегическом регионе, тем самым укрепляя национальную безопасность США», – говорится в резолюции.

Палаты представителей Конгресса США также «осудила любые усилия РФ по использованию энергетики как средства для оказания давления и подрыва свободы и демократии в Европе». «Нехватка инфраструктуры делает эти страны крайне зависимыми от РФ в вопросах энергетики и дополнительных экономических потребностей. Россия стремится подорвать демократические институты и свободы в Европе гибридными средствами, в том числе используя энергоресурсы в качестве инструмента принуждения. Российские проекты газопроводов, таких как «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», носят политический характер и направлены на подрыв энергетической безопасности Европы», – заявили законотворцы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.11.20

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