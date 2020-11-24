Трамп согласился передать власть команде Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп, который несколько недель отрицал победу на выборах своего оппонента, кандидата от демократов Джо Байдена, в конце концов согласился действовать «в соответствии с протоколом».

Ранее в Управлении по общим вопросам администрации США заявили о готовности приступить к процедуре передачи президентской власти. Об этом глава ведомства Эмили Мерфи написала в письме избранному президенту Байдену в понедельник, 23 ноября (24 ноября по мск).

Трамп отреагировал на это событие в своем Twitter: «В интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали то, что необходимо, в соответствии с первоначальными протоколами. Я порекомендовал своей команде сделать то же самое», – написал Трамп.

Минобороны США также заявило о готовности в соответствии с соглашением между Белым домом и командой Джо Байдена начать сотрудничество по передаче власти.

Стоит отметить, что президентские выборы в США состоялись 3 ноября, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены только в декабре. Церемония инаугурации нового президента намечена на 20 января. Действующий президент США Дональд Трамп до сегодняшнего дня официально не признавал поражение, утверждая, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Вашингтон, Иван Гридин

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