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Вторник, 24 ноября 2020, 08:39 мск

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Трамп согласился передать власть команде Байдена

Фото: bloomberg.com

Действующий президент США Дональд Трамп, который несколько недель отрицал победу на выборах своего оппонента, кандидата от демократов Джо Байдена, в конце концов согласился действовать «в соответствии с протоколом».

Ранее в Управлении по общим вопросам администрации США заявили о готовности приступить к процедуре передачи президентской власти. Об этом глава ведомства Эмили Мерфи написала в письме избранному президенту Байдену в понедельник, 23 ноября (24 ноября по мск).

Трамп отреагировал на это событие в своем Twitter: «В интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали то, что необходимо, в соответствии с первоначальными протоколами. Я порекомендовал своей команде сделать то же самое», – написал Трамп.

Минобороны США также заявило о готовности в соответствии с соглашением между Белым домом и командой Джо Байдена начать сотрудничество по передаче власти.

Стоит отметить, что президентские выборы в США состоялись 3 ноября, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены только в декабре. Церемония инаугурации нового президента намечена на 20 января. Действующий президент США Дональд Трамп до сегодняшнего дня официально не признавал поражение, утверждая, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.11.20

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