Помощница Трампа предостерегла Байдена в вопросах взаимодействия с РФ

Бывшая помощница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл дала совет одержавшему победу на выборах Джо Байдену. Она рекомендовала не повторять ошибок Барака Обамы во взаимоотношениях с Россией.

«Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они не хотели думать о России слишком много», – цитирует Хилл New York Times. Помощница Трампа считает, что Байдену нужно придерживаться другого подхода к Москве. «Им придется думать иначе», – посоветовала она демократам.

Ключевыми целями президентства Байдена, по мнению NYT, должны стать восстановление контроля над вооружениями, борьба с изменением климата, прекращение пандемии Covid-19 и стабилизация ситуации в ближневосточном регионе. Все эти вопросы потребуют сотрудничества с РФ.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден назвал себя главой государства еще 7 ноября. Только 15 декабря коллегия выборщиков утвердила итоги голосования, согласно которым победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. При администрации Барака Обамы он занимал пост вице-президента.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 16.12.20

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