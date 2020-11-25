Джо Байден рассказал о планах на первые 100 дней президентства

Неофициальный победитель президентских выборов в США от Демократической партии Джо Байден в первые 100 дней на посту национального лидера намерен провести миграционную реформу. Кроме того, он намерен отменить ряд указов нынешнего президента Дональда Трампа. В частности, речь идет о вопросах экологии и здравоохранения.

«Я отправлю в Сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 млн незарегистрированных человек. Я также собираюсь отменить некоторые из, я думаю, очень разрушительных указов, которые значительно повлияли на ухудшение климата и ухудшение нашего здоровья, от метана до целого ряда вещей, которые сделал президент Трамп», приводит слова Байдена NBC News.

Кроме того, Байден пообещал, что не будет инициировать расследования в отношении Трампа и не станет его преследовать.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие американские СМИ отдают победу демократу Джо Байдену, однако официальные результаты будут оглашены только в декабре. Впрочем, администрация Дональда Трампа сообщила о начале процесса передачи власти.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.11.20

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