Байден завершит дело Обамы: над экономикой России нависла «новая» угроза

Россия должна готовиться к новым американским санкциям после прихода в Белый дом Джо Байдена, который наверняка продолжит давление на Москву по примеру своего коллеги по Демократической партии Барака Обамы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сегодня на заседании Экономического клуба.

По его мнению, если не учитывать повышенную вероятность санкционного давления, то смена президента США означает для российской экономики даже некоторые плюсы. «Зеленая энергетика, которую будет развивать Байден – это минус для российской экономики. Это работает на снижение спроса на нефть и нефтепродукты. Важный момент – возможное вхождение США в ядерную сделку с Ираном. Это тоже скорее минус для российской экономики. Но Байден постарается нормализовать отношения с Китаем. Торговые войны, которые мы наблюдали, как минимум, прейдут в фазу заморозки. Для мировой экономики это плюс. Это будет работать на стимулирование спроса. Отсюда вывод, что это плюс и для российской экономики», – сказал эксперт.

При этом Николаев подчеркнул, что Байден как представитель Демократической партии, вероятнее всего, ужесточит санкционные меры в отношении РФ. «С Трампом было все более-менее понятно. Санкции не ослабевали, но вводились с оглядкой. Самые серьёзные ограничения не были введены, потому что это ущемляло бы экономические интересы США – были бы издержки. Трудно представить, что бизнесмен Трамп пошел бы на антироссийские санкции, которые в какой-то мере могли ущемить интересы США. Он и не пошел», – сказал он.

Эксперт также обратил внимание, что Трамп делал ставку на экономический подъем, который должен был обеспечить ему переизбрание на второй срок, а Байден в этом плане руководствуется другими мотивами. «Что касается Байдена, мы помним слова о российской экономике человека, при котором он восемь лет проработал вице-президентом (при экс-президенте Бараке Обаме), что российская экономика была разорвана в клочья. Это было явное преувеличение, но я о них вспомнил, думая о том, что теперь ожидать от Байдена», – сказал Николаев.

С его точки зрения, новый президент США может «поступиться экономическими интересами и пойти на издержки, чтобы принципиально проводить санкционную политику в отношении России». «У Байдена экономика вряд ли будет сдерживающим фактором. Это не будет так над ним довлеть. Плюс, нужно учитывать условия, в которых он может оказаться уже через несколько месяцев», – отметил эксперт.

Николаев пояснил, что в США очень вероятен быстрый экономический рост, что позволит Белому дому проще принимать решения о санкциях против России. «Реальные доходы США при падении ВВП на 9,5% выросли во втором квартале на 10,1%. Если мы оцениваем перспективы восстановления, то можем предполагать, что люди выйдут из кризиса с мощнейшим потребительским спросом. Экономика будет восстанавливаться быстро, можно даже ожидать взрывного роста. На таком фоне принимать решения об антироссийских санкциях гораздо проще, даже если это будет экономически невыгодно. Там будет такой экономический подъем, что никто и не заметит», – считает эксперт.

В связи с этим Николаев пессимистично оценил перспективы российской экономики. «Тем более, там есть второй пакет недовведённых химических санкций. Там еще висит закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года. Это как раз санкции на покупку нового госдолга, запрет на операции с долларом. Что из всего будет реализовано, вопрос. Но все это нужно учитывать, когда мы оцениваем приход новой администрации в Белый дом», – заключил Николаев.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты предупредили, что отношения между Россией и США в любом случае будут развиваться в негативном ключе из-за системного кризиса. На прошлой неделе российский военный эксперт Константин Сивков высказывал опасение, что создание базы Военно-морского флота РФ на суданском побережье Красного моря может обернуться очередным конфликтом между Москвой и Вашингтоном.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 17.11.20

Убийца следователя Евгении Шишкиной получил 14 лет колонии. / Силовики пришли с обысками к замглавы правительства Московской области. / Последствия Карабаха: Россию заставят выбирать между Донбассом и Приднестровьем. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»