Трамп хочет помиловать своих сторонников до ухода с поста

Президент США Дональд Трамп собирается помиловать близких ему людей и своих сторонников. Это решение защитит целый ряд лиц от преследований в будущем.

Действующий глава государства опасается, что после его ухода с поста, его приближенные могут подвергнуться преследованиям при новой администрации демократа Джозефа Байдена. Поэтому Трамп обсудил со своими помощниками возможность в превентивном порядке помиловать некоторых людей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

В частности, речь идет о дочери Трампа Иванке и ее супруге Джареде Кушнере, являющихся его советниками. По данным телеканала, некоторые в администрации президента считают, что он может заранее помиловать и себя самого.

Ранее Трамп уже помиловал ряд, поддерживающих его людей. Громкий скандал вызвало такое решение президента в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Примечательно, что Флинн признался в даче ложных показаний ФБР, но потом отказался от своих слов.

Стоит отметить, что помилование президента в США обжалованию не подлежит. Многие главы государства использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование со своих политических сторонников.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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