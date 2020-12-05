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Суббота, 5 декабря 2020, 10:16 мск

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Метеорологи предрекли Калифорнии катастрофические ливни

Синоптики заявили, что на Калифорнию могут обрушиться ливни, которые будут продолжаться месяц. По их оценкам, на штат выпадет от 3 до 6 метров осадков. Под ударом стихии окажутся Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сакраменто – там столб осадков может достигнуть в 5 метров.

Столь обильные дожди сулят многочисленные оползни и прорывы крупных плотин, что может обернуться многочисленными жертвами. По оценкам экспертов их число может составить 400 тыс. человек. Общий ущерб экономике штата, как рассчитал ученый-климатолог Дэниел Суэйн, составит 1 трлн долларов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.12.20

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