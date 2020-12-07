В Индии неизвестная болезнь скосила более 300 человек

Вспышка неизвестной болезни зарегистрирована в городе Элуру на юге Индии. На данный момент известно об одном погибшем, еще более 315 человек госпитализированы. Об этом сообщает издание The Hindu.

Горожане начали поступать в больницы в субботу, 5 декабря. К вечеру воскресенья число госпитализированных превысило 300. Большинство заболевших – пожилые люди и дети.

Как отмечают врачи, у пациентов одинаковые симптомы – головокружение, головная боль, дрожь и пена изо рта.

Все заболевших сдали тесты на коронавирусную инфекцию, они оказались отрицательными.

Что стало возбудителем загадочной болезни, пока неизвестно. Сейчас в лабораториях исследуют образцы воды, продуктов питания и крови.

Врачи оценивают состояние большинства больных как стабильное. Пациенты быстро идут на поправку, около 170 из них уже выписаны.

Губернатор штата Андхра-Прадеш Бисва Бхусан Харичандан поручил представителям местной администрации и департамента здравоохранения выяснить причины внезапного заболевания такого большого числа людей, сообщает Indiatvnews.com. Он призвал чиновников незамедлительно предпринять шаги для решения проблемы и проинформировать местное население о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать.

Нью-Дели, Наталья Петрова

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