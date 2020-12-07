Таинственная болезнь в Индии: названы вероятные причины

Индийские власти исключили загрязнение воды и продуктов питания в качестве причины неизвестной болезни в южном штате Андхра-Прадеш. Об этом сообщает издание The Times of India.

Эксперты высказали версию, что массовое заболевание может быть отравлением неким химическим веществом. Возможно, люди отравились хлорорганическими соединениями – диоксинами, пестицидами и др.

Из столицы Индии в штат Андхра-Прадеш направлена группа экспертов, которым предстоит установить точную причину недомогания сотен человек.

Напомним, за минувшие выходные в индийском городе Элуру были госпитализированы более 315 человек с загадочной болезнью. На данный момент известно об одном погибшем. Как отмечают врачи, у пациентов одинаковые симптомы, схожие с эпилепсией, – головокружение, судороги и пена изо рта. Все заболевшие сдали тесты на коронавирусную инфекцию, они оказались отрицательными.

Врачи оценивают состояние большинства больных как стабильное. Пациенты быстро идут на поправку, около 170 из них уже выписаны.

Нью-Дели, Наталья Петрова

Нью-Дели. Другие новости 07.12.20

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