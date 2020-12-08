Saxo Bank дал печальный прогноз человечеству на будущий год

Развитие спутниковых систем в 2021 году обернется обрушением мировых цен на связь и на порядок повысит скорость обмена данными. Такие прогнозы дает Saxo Bank. Но это не самые печальные выводы экспертов.

Эта финансовая организация ежегодно публикует «шокирующие предсказания» на предстоящий год. В основном они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной «ударной волной».

«Внедрение спутниковых систем раздачи интернета обрушит цены на связь и на порядок повысит скорости обмена данными. Первой здесь будет группировка Starlink от SpaceX», – прогнозируют аналитики.

Кроме того, банк возлагает большие надежды на беспилотные аппараты. По мнению аналитиков, за ними будущее. Они считают, что развитие технологий уже в будущем году произведет революцию в доставке. «Беспилотные технологии вместе с автоматизацией будут применяться и в сельском хозяйстве, повышая производительность труда в слаборазвитых сельских регионах по всему миру», – считают эксперты.

Кроме того, эксперты допускают вероятность, что из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа большие города начнут пустеть, а их жители устремятся в пригороды.

Также предполагается, что людям не будет хватать средств для привычного существования, что отразится и на экономике, а технологии снизят зарплаты и уничтожат рабочие места во множестве отраслей. «Угроза полного разрушения общества заставляет осознать, что меры, принятые в ответ на пандемию, были не просто панической реакцией, а началом новой эпохи безусловного базового дохода», – считают экономисты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.20

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