Журнал Time объявил человека года

Американский журнал Time присвоил звание «Человек года» избранного президента США Джо Байдена и Камалу Харрис, которая станет вице-президентом

«Человек года – это не только тот год, который был, но и то, куда мы направляемся», – говорится в сообщении издания в твиттере. «Байден и Харрис вместе предложили реставрацию и обновление для США в одном билете, который и купила Америка», – указывает редакция журнала.

На звание также претендовали действующий президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи, все медработники, боровшиеся с пандемией коронавируса, а также участники движения за расовую справедливость Black Lives Matter.

В прошлом году Time признал человеком года шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Журнал впервые за свою почти столетнюю историю выбрал человеком года подростка.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 11.12.20

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