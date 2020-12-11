В ЕС решили воссоздать «союз с США» после инаугурации Байдена

Европейский союз вознамерился создать «амбициозный союз с США» в случае прихода к власти в США администрации представителя демократа Джо Байдена. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции, которая состоялась в пятницу по итогам саммита ЕС, передает RT.

«Выборы в США открыли новые возможности. Участники саммита заявили о намерении воссоздать амбициозный союз с США, которые являются самым близким другом и партнером», – заявил Мишель.

Брюссель, Иван Гридин

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