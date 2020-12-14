В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу со ступеней собора Святого Иоанна

В Нью-Йорке вооруженный двумя пистолетами мужчина открыл стрельбу со ступеней собора Святого Иоанна. ЧП случилось хорового концерта, приуроченного к празднованию Рождества. В местной полиции пояснили, что 52-летний мужчина находился на ступенях собора, когда открыл стрельбу. При этом он кричал: «Убейте меня!»

У стрелка с собой была сумка, в которой обнаружили канистру с бензином, проволоку, верёвку, несколько ножей и Библию, сообщает CNN. По предварительным данным, полицейским удалось подстрелить злоумышленника. Он получил тяжелое ранение и, несмотря на усилия медико, скончался в больнице. О мотивах его поступка ничего не сообщается.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 14.12.20

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