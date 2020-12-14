У берегов Саудовской Аравии произошел взрыв на сингапурском танкере

На нефтяном танкере, бросившем якорь на рейде саудовского порта Джидда в ночь на понедельник произошел взрыв, сообщают портал Dryad Global и Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO). Сингапурская судоходная компания Hafnia в свою очередь сообщила, что один из ее танкеров получил повреждения от неустановленного внешнего источника, что привело к взрыву и пожару.

ЧП случилось на построенном в 2008 году танкере BW Rhine, инцидент произошел в 0:40 по местному времени 14 декабря. В компании, владеющей судном отметили, что экипаж при поддержке береговой пожарной команды и буксиров потушил пожар. Никто из 22 находившихся на борту моряков не пострадал. Об утечке нефти пока ничего не известно, но судовладелец допускает, что мог произойти разлив.

Как писал «Новый День», вечером 24 августа в устье Керченского пролива произошел взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов», судно следовало из порта Кавказ в порт Ростов-на-Дону. На борту находились 13 человек. Трех моряков выбросило за борт. Остальных спасли.

В результате взрыва была повреждена палуба, танкер накренился. Один из сегментов палубного настила и борта вывернуло наружу, и это мешало перемещению судна. Сегмент планировалось отрезать, но он оборвался сам.

Эр-Рияд, Иван Гридин

Эр-Рияд. Другие новости 14.12.20

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