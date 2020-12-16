В США запуск ракет с российской подлодки назвали «превью конца цивилизации»

Залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30» с подводного ракетного крейсера стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» Военно-морского флота (ВМФ) России является «превью конца цивилизации», считают журналисты американского издания Popular Mechanics.

Журнал отмечает, что ракеты , запущенные из акватории севернее японских островов пролетели над территорией России до полигона недалеко от Финляндии. При этом издание подчеркнуло, что «хорошо, что это было всего лишь испытание». Авторы публикации называют Р-30 «Булава-30» аналогом американской ракеты UGM-133A Trident II D5.

14 декабря телеканал CNN сообщил, что из-за учебного запуска баллистических ракет «Булава» с АПК «Владимир Мономах» на авиабазе США Рамштайн в Германии сработало предупреждение об угрозе ракетного удара.

Запуск сразу четырех баллистических ракет был произведен 12 декабря. Точкой назначения стал полигон Чижа в Архангельской области.

АПК «Владимир Мономах» является атомной подлодкой четвертого поколения.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.12.20

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