Американские штаты обвинили Google и Facebook в сговоре

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон от имени десяти американских штатов подал коллективный иск на Google. Компанию обвинили в нарушении антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора.

«Техас возглавил коалицию нескольких штатов в судебном иске против Google из-за многочисленных нарушений федерального антимонопольного законодательства и законов о защите прав потребителей», – говорится в сообщении.

По мнению истцов, IT-гигант незаконными путями монополизировал интернет-рекламу. В частности, речь идет об антиконкурентных соглашениях с Facebook, введении пользователей в заблуждение и препятствовании честной конкуренции.

Из искового заявления следует, что Facebook получал доступ к некоторым секторам рынка интернет-рекламы, а Google сохранял лидирующую позицию на нем в целом. Утверждается, что обе компании координировали свои действия при аукционах на рекламные заказы.

Из-за сговора Google якобы завышал цены на рекламу, что в конечном счете сказывалось на американских потребителей в виде повышения цен и снижения качества товаров и услуг.

Кроме Техаса иск подали Айдахо, Арканзас, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная Дакота и Юта. Как пишет Bloomberg, истцы намерены привлечь к процессу юриста Кена Старра, известного по попытке импичмента 42-го президента США Билла Клинтона.

Это уже второй иск, касающийся нарушений антимонопольного законодательства, со стороны американских штатов к Google за последние месяцы. В октябре Арканзас, Флорида, Джорджия, Индиана, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Южная Каролина и Техас во главе с Минюстом США подали иск к IT-гиганту, напоминает РБК.

Ранее депутат Европарламента от Нидерландов Роберт Рос (группа «Европейские консерваторы и реформисты») заявил, что Facebook, Twitter и Google, осуществляя регулирование на своих платформах, ставят под угрозу свободу слова. В связи с этим он направил запрос в адрес Еврокомиссии.

Рос со ссылкой на отчеты отметил, что с помощью искусственного интеллекта и алгоритмов эти компании «отслеживают и контролируют контент, который видят пользователи». Он обратил внимание на действия Facebook и Twitter в течение нескольких недель до и после выборов президента США, которые состоялись 3 ноября.

«Большинство этих платформ не регулируются законодательством, поскольку действуют в серой зоне и не являются публичными форумами, средствами массовой информации или издателями», – указано в обращении. Рос интересуется, что готова предпринять Еврокомиссия в отношении онлайн-платформ, которые «всё чаще используют искусственный интеллект для борьбы с дезинформацией и разжигающей ненависть риторикой».

Также депутат спросил, как Еврокомиссия оценит действия таких компаний, как Facebook, которые «активно устанавливают правила на своих платформах и решают, что считать ненавистнической риторикой, дезинформацией и фейковыми новостями». Он также задал вопрос, не нарушают ли такие платформы свободы слова?

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.12.20

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