США обязали интернет-гигантов раскрыть методы обработки персональных данных

Власти США обязали YouTube, Facebook Twitter, WhatsApp, Amazon, ByteDance, Discord, Reddit и Snap раскрыть методы сбора и обработки персональных данных пользователей. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США отвела на это 45 дней.

В ФТК хотят понять, «как бизнес-модели влияют на то, какой контент американцы видят и слышат, с кем они общаются и какими сведениями делятся», сообщает CNBC. Регулятор также желает выяснить, влияют ли методы компаний на детей и подростков, а также, какова финансовая заинтересованность соцсетей и сервисов потокового видео в отслеживании поведения пользователей.

Ранее депутат Европарламента от Нидерландов Роберт Рос (группа «Европейские консерваторы и реформисты») заявил, что Facebook, Twitter и Google, осуществляя регулирование на своих платформах, ставят под угрозу свободу слова. В связи с этим он направил запрос в адрес Еврокомиссии.

Рос со ссылкой на отчеты отметил, что с помощью искусственного интеллекта и алгоритмов эти компании «отслеживают и контролируют контент, который видят пользователи». Он обратил внимание на действия Facebook и Twitter в течение нескольких недель до и после выборов президента США, которые состоялись 3 ноября.

«Большинство этих платформ не регулируются законодательством, поскольку действуют в серой зоне и не являются публичными форумами, средствами массовой информации или издателями», – указано в обращении. Рос интересуется, что готова предпринять Еврокомиссия в отношении онлайн-платформ, которые «всё чаще используют искусственный интеллект для борьбы с дезинформацией и разжигающей ненависть риторикой».

Также депутат спросил, как Еврокомиссия оценит действия таких компаний, как Facebook, которые «активно устанавливают правила на своих платформах и решают, что считать ненавистнической риторикой, дезинформацией и фейковыми новостями». Он также задал вопрос, не нарушают ли такие платформы свободы слова?

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.12.20

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