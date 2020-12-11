Евродепутат заявил о проблеме свободы слова в Twitter и Facebook

Депутат Европарламента от Нидерландов Роберт Рос (группа «Европейские консерваторы и реформисты») считает, что Facebook, Twitter и Google, осуществляя регулирование на своих платформах, ставят под угрозу свободу слова. В связи с этим он направил запрос в адрес Еврокомиссии, передает RT.

Рос со ссылкой на отчеты отметил, что с помощью искусственного интеллекта и алгоритмов эти компании «отслеживают и контролируют контент, который видят пользователи». Он обратил внимание на действия Facebook и Twitter в течение нескольких недель до и после выборов президента США, которые состоялись 3 ноября.

«Большинство этих платформ не регулируются законодательством, поскольку действуют в серой зоне и не являются публичными форумами, средствами массовой информации или издателями», – указано в обращении. Рос интересуется, что готова предпринять Еврокомиссия в отношении онлайн-платформ, которые «всё чаще используют искусственный интеллект для борьбы с дезинформацией и разжигающей ненависть риторикой».

Также депутат спрашивает, как Еврокомиссия оценит действия таких компаний, как Facebook, которые «активно устанавливают правила на своих платформах и решают, что считать ненавистнической риторикой, дезинформацией и фейковыми новостями». Он также задал вопрос, не нарушают ли такие платформы свободы слова?

В мире. Другие новости 11.12.20

Журнал Time объявил человека года. / В Австралии у вакцинированных от коронавируса тест на ВИЧ стал положительным. / Во Франции 15 декабря вводят комендантский час и запретят новогодние гуляния. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»