Генассамблея ООН утвердила российскую резолюцию против героизации нацизма

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) большинством голосов приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Об этом в Twitter сообщило постпредство России в ООН. Документ подержало 130 государств, 51 страна воздержалась, против выступили Украина и США.

Резолюция рекомендует государствам ООН принять меры, в том числе законодательные, для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицанию военных преступлений и преступлений против человечности. В ООН отметили, проблема нацизма актуальна в мире и сегодня.

В докладе к резолюции отмечается, что в США выявлено 1020 человеконенавистнических организаций, а для пропаганды подобных взглядов используются как прямые, так и завуалированные расистские образы и выражения. Речь идет о данных, собранных за 2018 год.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 17.12.20

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