В Турции поддельный алкоголь стал причиной гибели 92 человек

В Турции за последние несколько недель 92 человек погибли от отравления поддельным алкоголем. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.
По данным издания, случаи смерти от употребления алкогольных напитков зарегистрированы в 14 провинциях страны. Цепочка смертей, связанных с нелегальным спиртным, началась примерно в первой половине октября.
Сначала жертвами суррогата стали четыре жителя западной провинции Измир. В больницы северо-западной провинции Бурса на днях доставили 14 жителей с симптомами отравления, трое из госпитализированных скончались.
В результате проведенного расследования полицейские задержали двух подозреваемых в поставках метилового спирта. В ходе обысков у них изъяли 30 литров контрафактного алкоголя.
Анкара, Зоя Осколкова
Анкара. Другие новости 18.12.20
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