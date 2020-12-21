США потратят на поддержку населения и бизнеса на фоне пандемии $900 млрд

Лидеры Конгресса США согласовали пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа, сообщат CNN. По данным телеканала, общий объем мер поддержки составит порядка $900 млрд.

Так, например, американцы смогут получить прямые выплаты, надбавки к пособию по безработице. Кроме того, пакет мер предусматривает оказание помощи школам, предприятиям малого бизнеса, а также покроет возникающие при внедрении вакцин расходы. Предполагается, каждый гражданин, как взрослый, так и ребенок, получит по $600. На выплаты не могут рассчитывать люди с доходом более $75 тыс. в год (более $150 тыс. в год для семейных пар).

Надбавка к еженедельному пособию по безработице составит $300. Ее будут выплачивать на протяжении 11 недель. Кроме того, законодатели договорились продлить еще две программы, которые расширяют число категорий граждан, имеющих право на получение пособия по безработице.

На поддержку малого бизнеса решено дополнительно потратить $325 млрд. Кроме того, предусмотрены пакеты мер поддержки авиакомпаний, а также кинотеатров и концертных площадок объемом по $15 млрд. На поддержку школ будет направлено $82 млрд, на внедрение вакцин – $30 млрд, на программы тестирования и отслеживания заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа – $22 млрд.

Вашингтон, Иван Гридин

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