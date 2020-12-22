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Вторник, 22 декабря 2020, 10:51 мск

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В США самолет столкнулся с автомобилем, два человека погибли

Скриншот видео на YouTube

В США произошла авария на трассе. Легкомоторный самолет столкнулся с автомобилем.

По данным американских СМИ, необычное ДТП произошло в штате Техас. Самолет зацепил телефонный столб сразу после взлета из аэропорта в городе Гранд-Прери. Пилот потерял управление.

В попытке избежать крушения, летчик решил приземлиться на автомобильную трассу, но не рассчитал расстояние до встречной машины. В результате воздушное судно и автомобиль столкнулись.

Жертвами аварии стали пилот и его пассажир. Водитель машины получил травмы и был госпитализирован. Проводится расследование произошедшего.

Остин, Зоя Осколкова

Остин. Другие новости 22.12.20

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