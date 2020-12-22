В США самолет столкнулся с автомобилем, два человека погибли

В США произошла авария на трассе. Легкомоторный самолет столкнулся с автомобилем.

По данным американских СМИ, необычное ДТП произошло в штате Техас. Самолет зацепил телефонный столб сразу после взлета из аэропорта в городе Гранд-Прери. Пилот потерял управление.

В попытке избежать крушения, летчик решил приземлиться на автомобильную трассу, но не рассчитал расстояние до встречной машины. В результате воздушное судно и автомобиль столкнулись.

Жертвами аварии стали пилот и его пассажир. Водитель машины получил травмы и был госпитализирован. Проводится расследование произошедшего.

Остин, Зоя Осколкова

Остин. Другие новости 22.12.20

WADA позволило РУСАДА продолжать тестирование на допинг. / Вакцина Pfizer / BioNTech против Covid-19 получила разрешение на использование от Европейской комиссии. / Конгрессмен предложил стратегию низложения Асада и вывода войск РФ из Сирии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»