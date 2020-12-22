Посол России опроверг переброску российских военных в ЦАР

Посол России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Владимир Титоренко опроверг информацию о якобы имевшей место переброске сотен российских военных в ЦАР. Днем ранее, 21 декабря, газета Le Figaro со ссылкой на представителя правительства ЦАР Анжи Максима Казаги сообщила, что после случившегося в ЦАР мятежа Россия направила в страну сотни солдат и военную технику.

Титоренко заявил, что сейчас в Банги находятся лишь пять сотрудников представительства российского оборонного ведомства. «Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу», – цитирует его РИА «Новости».

Днем ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что переворот в ЦАР не случился, но деструктивные силы горят желанием сорвать выборы на территории республики. Он также заверил, что российская сторона соблюдает все требования резолюции Совбеза ООН по ЦАР.

Банги, Иван Гридин

Банги. Другие новости 22.12.20

В США самолет столкнулся с автомобилем, два человека погибли. / WADA позволило РУСАДА продолжать тестирование на допинг. / Вакцина Pfizer / BioNTech против Covid-19 получила разрешение на использование от Европейской комиссии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»