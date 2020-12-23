Россия выслала из страны двух колумбийских дипломатов

В ответ на высылку из Колумбии двух российских дипломатов, Москва объявила персонами нон грата двух сотрудников диппредставительства Колумбии в Москве. Об этом сообщает МИД РФ. Жнем ранее в ведомство вызвали посла Колумбии Альфонсо Лопес Кабальеро. Ему выразили протест «в связи с безосновательным решением» о высылке двух российских дипломатов.

«Этот шаг не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию», указали в ведомстве. Ранее о высылке российских дипломатов из Колумбии сообщил директор иммиграционной службы Колумбии Хуана Франсиско Эспиносу. По его словам, россияне покинули страну еще 8 декабря по «государственным» причинам.

По данным El Tiempo, российских дипломатов заподозрили в шпионаже. Они якобы проводили экономическую и военную разведку, а также стремились получить инсайдерскую информацию об эксплуатации минеральных ресурсов.

Издание указывает, что речь идет об Александре Паристове и Александре Белоусове.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.12.20

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