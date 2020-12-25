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Пятница, 25 декабря 2020, 16:13 мск

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Пентагон обсуждает действия на случай введения Трампом военного положения

Фото: Reuters

Командование Вооруженными силами США и военными частями, дислоцированными вблизи Вашингтона, сценарий своих действий на случай решения действующего президента страны Дональда Трампа вести военное положение в преддверии инаугурации избранного главы государства демократа Джо Байдена. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

В Пентагоне якобы допускают, что Трамп мобилизует своих сторонников, чтобы помешать процессу передачи власти будущей администрации Байдена. Допускается и то, что Трамп задействует войска для захвата оборудования, предназначенного для обработки избирательных бюллетеней, чтобы добиться пересмотра результатов президентских выборов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.12.20

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