Во Франции грабители «отстреливались» похищенными бутылками вина

Во Франции преступники взломали винный погреб и похитили сотни бутылок вина на общую сумму около 350 тысяч евро. Во время погони грабителям пришлось «отстреливаться» похищенным алкоголем.

Ограбление произошло рано утром во вторник в департаменте Сона и Луара в заведении Relais Château, передает РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ. Несколько человек, приехавших на фуре, взломали дверь в погребе и вынесли сотни бутылок вина. Владелец погреба, проснувшись от сработавшей сигнализации, попытался догнать фургон и сообщил в жандармерию, которая направила патруль за грабителями.

Во время погони преступники бросали бутылки вина в преследовавших их сотрудников правоохранительных органов. Повреждений машине нанесено не было. Злоумышленники оставили свой фургон с награбленным около города Брона вблизи Лиона и скрылись.

Как сообщается, минимум три человека находятся в розыске.

Примечательно, что в понедельник в Relais Château было совершено похожее ограбление. Тогда неизвестные украли бутылки вина на сумму около 200 тысяч евро. Связаны ли эти преступления между собой, пока неизвестно.

Париж, Светлана Антонова

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