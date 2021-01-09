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Суббота, 9 января 2021, 12:01 мск

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Twitter навечно заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Фото: Reuters

Twitter навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, говорится в официальном блоге компании. «После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», – заявило руководство компании.

Заблокировали Трампа

Соцсеть пришла к данному решению после беспорядков, которые устроили сторонники Дональда Трампа 6 января. Речь идет о штурме Капитолия, который совершили сторонники Трампа, дабы не допустить признания победы на президентских выборах его оппонента Джо Байдена.

Стоит также отметить, что американские сервисы блокируют аккаунты сторонников Трампа

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