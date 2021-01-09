Twitter навечно заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Twitter навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, говорится в официальном блоге компании. «После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», – заявило руководство компании.

Заблокировали Трампа

Соцсеть пришла к данному решению после беспорядков, которые устроили сторонники Дональда Трампа 6 января. Речь идет о штурме Капитолия, который совершили сторонники Трампа, дабы не допустить признания победы на президентских выборах его оппонента Джо Байдена.

Стоит также отметить, что американские сервисы блокируют аккаунты сторонников Трампа

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.01.21

Экс-министра шокировала реакция украинцев на штурм конгресса США. / Однопартийцы Меркель подыскали ей замену на посту канцлера. / Boeing выплатит $2,5 млрд по делу о мошенничестве с 737 MAX. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»