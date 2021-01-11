Пелоси заявила, что Трамп является «служанкой Путина»

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обрушилась с критикой на действующего президента Дональда Трампа в связи с его бездействием на фоне массовой атаки хакеров на американские федеральные учреждения, за которой, по мнению Вашингтона, стоит Москва.

«Что касается взлома, он ничего не сказал по этому поводу», – заявила она в интервью CBS. Журналист в свою очередь напомнила, что Трамп говорил о возможной причастности к атаке Китая.

Пелоси допустила, что такая реакция американского лидера может быть связана с тем, что у России имеются компрометирующие материалы на Трампа. «Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа – личное, политическое или финансовое. Но нет другого объяснения, почему он до такой степени служанка Путина», – заявила она.

В Кремле обвинения в сетевой атаке на США опровергли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Путин предлагал Вашингтону сотрудничество в сфере кибербезопасности, однако ответа так и не последовало.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.01.21

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