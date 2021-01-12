Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп ввел на территории Вашингтона режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи с необходимостью обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города по реагированию на экстренные обстоятельства, связанные с инаугурацией президента», – говорится в сообщении.

Режим ЧС будет действовать до 24 января. Инаугурация Байдена намечена на 20 января. Решение о введении режима ЧС было принято после беспорядков, которые прошли в Вашингтоне 6 января. Как писал «Новый День», тысячи сторонников Трампа собрались перед заседанием конгресса, в ходе которого должны были утверждены результаты голосования коллегии выборщиков.

Митинг перерос в беспорядки. Сторонники трампа прорвали полицейское оцепление и взяли штурмом капитолий. Полицейским потребовалось несколько часов, чтобы вытеснить протестующих. Для разгона демонстрантов они использовали слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. В ходе столкновений погибли пять человек, в том числе сторонница Трампа и офицер полиции.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.01.21

Ученые обнаружили эффективность полыни в борьбе с коронавирусом. / Ситуация с ковидом в Европе продолжает ухудшаться – возможна новая волна локдаунов. / У горилл в США впервые выявили коронавирус. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»