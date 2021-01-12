В Австралии осудили цензуру Twitter в отношении Трампа

Канберра Исполняющий обязанности премьер-министра Австралии Майкл Маккормак обвинил Twitter в цензуре из-за блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.

«Я не верю в подобного рода цензуру. Было много людей, которые говорили и делали в Twitter самые разные вещи, но при этом не становились объектами такого осуждения или цензуры», – заявил Маккормак в эфире ABC Radio National. При этом он счел прискорбным отказ Трампа от признания победы на выборах Джо Байдена. Кроме того он осудил штурм капитолия сторонниками Трампа.

Как писал «Новый День», Трамп ввел на территории Вашингтона режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи с необходимостью обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города по реагированию на экстренные обстоятельства, связанные с инаугурацией президента», – говорится в сообщении.

Режим ЧС будет действовать до 24 января. Инаугурация Байдена намечена на 20 января. Решение о введении режима ЧС было принято после беспорядков, которые прошли в Вашингтоне 6 января. Как писал «Новый День», тысячи сторонников Трампа собрались перед заседанием конгресса, в ходе которого должны были утверждены результаты голосования коллегии выборщиков.

Митинг перерос в беспорядки. Сторонники Трампа прорвали полицейское оцепление и взяли штурмом капитолий. Полицейским потребовалось несколько часов, чтобы вытеснить протестующих. Для разгона демонстрантов они использовали слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. В ходе столкновений погибли пять человек, в том числе сторонница Трампа и офицер полиции.

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