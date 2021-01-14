В США обвинили Telegram в экстремизме и национализме

NBC News в очередной раз обвинила мессенджер Telegram в распространении экстремистского и националистического контента. СМИ заявляет, что платформа стала «пристанищем ультраправых сторонников (президент США Дональда – прим. ред.) Трампа, спасающихся от блокировок на других сайтах», где якобы месяцами существуют экстремистские каналы.

При этом NBC News указывает, что Telegram борется с незаконным контентом. Так, по подсчётам редакции, было заблокировано более 15 экстремистских каналов, где были опубликованы данные о способе изготовления взрывных устройств.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.01.21

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