ВМС США испытают обновленную антикорабельную ракету «в реальном бою»

Военно-морские силы США должны испытать противокорабельную ракету AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) версии 1.1 в реальных боевых условиях. Такое требование декларировано в отчете Управления по тестированию и оценке Пентагона. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на документ.

Издание указывает, что у предыдущей версии LRASM выявлены многочисленные аппаратные и программные сбои. Ввиду этих причин ВМС США рекомендовано протестировать LRASM 1.1, «подвергнув систему нагрузке с использованием полного набора ожидаемых условий эксплуатации».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.01.21

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