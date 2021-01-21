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Четверг, 21 января 2021, 14:31 мск

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Жертвами двойного теракта в Багдаде стали около 30 человек

Фото: Reuters

В Багдаде произошли два взрыва. По предварительным данным, 28 человек погибли и более 70 получили ранения. Бомбы привели в действие террористы-смертники.

Двойной теракт произошел в торговом квартале Багдада Баб-эш-Шарки на площади Ат-Таяран, сообщает Иракское международное информагентство. Квартал находится за пределами так называемой особо охраняемой «зеленой зоны» столицы Ирака.

По данным агентства Reuters, подобных атак в Багдаде не было с 2017 года, после поражения запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Иракские правоохранители выясняют, кто стоит за организацией теракта. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность.

Багдад, Зоя Осколкова

Багдад. Другие новости 21.01.21

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